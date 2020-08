Mattia De Sciglio è in uscita in casa Juventus. Non è stata una certezza su cui Sarri ha potuto fare affidamento a causa della sua lunga indisponibilità, presumibilmente la società lo metterà sul mercato come fatto nella finestra di gennaio. Sul terzino destro bianconero resta forte l’interesse del Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona vorrebbe acquistare Juan Bernat del PSG, che per sostituirle sarebbe pronto a ripiombare su De Sciglio.