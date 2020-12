La Juventus ne aveva parlato con il Barcellona, ma Ousmane Dembélé non rientrava tra le strategie bianconere, sia per il suo elevato ingaggio (circa 9 milioni di euro netti), sia per alcuni dubbi caratteriali. Se il Barça deciderà di privarsi del francese, in risalita nella stagione attuale, Paratici terrà monitorata la situazione, ma nel frattempo c’è chi in Inghilterra ci pensa seriamente. Stando a quanto riporta il Manchester Evening News, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Dembélé per rinforzare l’attacco. I Red Devils avrebbero già contattato l’entourage del calciatore.