Capitolo terzini, la Juventus ha in mente un leggero restyling. Danilo e De Sciglio non hanno mostrato garanzie, Alex Sandro è stato l’unico onnipresente, ma la sua appetibilità internazionale può spingere i bianconeri a sacrificarlo sul mercato. Per questo saranno necessari dei ritocchi sulle fasce laterali. Il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, sullo sfondo rimane Alex Telles, ma l’acquisto è già in casa. Come riporta il Corriere dello Sport, Luca Pellegrini rientrerà alla base, sotto la corte di Sarri. Nonostante la volontà del Cagliari di trattenerlo, il terzino sinistro ex Roma tornerà a disposizione della Juve, che lo valuterà per la prossima stagione.