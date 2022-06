Come racconta il Corriere dello Sport, il primo nome per la fascia sinistra resta Wijndal. Da mesi se ne parla con il team Raiola, il profilo dell'esterno dell'Az Alkmaar farebbe proprio al caso della Juve: giovane (classe '99) ma con esperienza anche a livello internazionale, il contratto in scadenza nel 2023 permette una trattativa senza costi esasperati. Almeno questo è quello che spera la Juve, che ha messo sul piatto più di 10 milioni tra parte fissa e bonus, senza convincere ancora un Az che ne chiede tra i 15 e i 20.