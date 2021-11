Un talento delin uscita a zero dal club parigino: questo lo scenario riportato da AS, che cita l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Si tratta della stellina olandese classe 2003, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Motivo? L'incertezza legata al suo futuro ruolo da protagonista al Paris: per garantire, l'ex canterano vorrebbe la certezza di rientrare in pianta stabile in prima squadra già dalla prossima stagione. Altrimenti il suo procuratore, Mino Raiola, ascolterà le offerte che sicuramente non mancheranno. La Juventus monitora interessata.