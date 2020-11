Il talento del Barcellona Ansu Fati, attualmente infortunato a un menisco ma decisamente nei piani del club blaugrana per il dopo Messi, ha il contratto in scadenza nel 2022. Ma il Barça vuole far valere una clausola che permette il prolungamento unilaterale di altri due anni. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, questo ha suscitato la reazione di Jorge Mendes, agente di Fati (e anche di Cristiano Ronaldo, oltre che di tantissimi altri giocatori): secondo il super procuratore, la Fifa vieta di far firmare contratti di tale lunghezza ai minorenni (quale era il ragazzo quando firmò) ma il Barcellona sostiene che le leggi spagnole scavalchino queste restrizioni e consentano una durata superiore. A seconda di chi avrà ragione, Fati andrà in scadenza nel 2022 o nel 2024. Di sicuro c'è una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.