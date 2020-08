La Juventus deve risolvere il nodo dell'esterno offensivo destro. Bernardeschi e Douglas Costa sono tutti e due in bilico e possibili contropartite da proporre ad altri club; tra i due, il sacrificato potrebbe essere il brasiliano ex Bayern Monaco che nel bilancio bianconero pesa 21 milioni di euro. Berna, invece, può essere la pedina giusta per arrivare a Milik ma per il momento il giocatore non sembra gradire l'idea di andare a giocare nel Napoli.