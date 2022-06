Stefano Gori a un passo dal Cosenza. Stando a quanto riportato da TMW, il portiere classe 1996 di proprietà della Juve è ormai prossimo a trasferirsi nel club calabrese, con cui sta definendo gli ultimi dettagli relativi al contratto. Già in forza al Pisa, lo scorso anno l'estremo difensore aveva giocato in prestito al Como in Serie B, accumulando 13 presenze.