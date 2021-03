Nicolò Barella è ormai un punto fermo non solo dell'Inter, ma della Nazionale italiana. Centrocampista totale, giocatore di movimento maggiormente utilizzato da Antonio Conte in stagione (2989 minuti spalmati su 37 presenze totali) il 24enne sardo si sta imponendo sulla scena calcistica del nostro Paese come uno dei nomi più appetibili. Ma chi lo vuole strappare ai nerazzurri dovrà essere disposto a pagare, perché come ricorda il Corriere dello Sport quest'estate Barella rinnoverà il contratto con l'Inter (quello attuale scade nel 2024) con tanto di aumento di stipendio.