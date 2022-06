In casa Juventus, la pista che porta a Kalidou Koulibaly rimane aperta, è lui l'obiettivo numero uno per occupare lo slot lasciato libero da Chiellini. Secondo quanto riporta Repubblica, però: "il difensore non sarebbe propenso ad accettare la corte della Juventus, un debito di riconoscenza nei confronti della piazza partenopea".