Un talento come Kai Havertz è destinato ai palcoscenici più grandi d’Europa, che dal canto loro stanno sgomitando per mettere le mani sul gioiello classe '99 del Bayer Leverkusen. Intanto, il suo agente strizza l’occhio al Real Madrid. Stando a quanto scrivono i media spagnoli, lo avrebbe offerto alle Merengues, molto attivi nel monitorare i talenti che stanno fiorendo in Bundesliga, come Dayot Upamecano e Timo Werner, entrambi del Lipsia. Adesso, si aggiunge un altro nome tedesco alla lista della dirigenza blanca, quello di Kai Havertz, seguito anche dalla Juve che però non si è mai spinta oltre il gradimento, a causa dei grossi costi che comporta l’operazione (100 milioni di euro).