Il mercato si avvicina, così come la conclusione della stagione sportiva. Tutto fermo però, ora, a causa dell'emergenza Coronavirus che ha fermato il mondo del calcio. Le squadre però, non smettono di organizzare e pensare alla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, il terzino del PSG Kurzawa ha ricevuto un'offerta di contratto quinquennale dall'Arsenal. Kurzawa è in scadenza a giugno coi parigini ed è seguito costantemente dalla Juventus. Uno scenario di mercato che porterebbe così la Juventus a puntare su un altro difensore per rinforzare la rosa.