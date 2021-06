Tutto fatto tra l'Atletico Madrid e l'Udinese per Rodrigo De Paul. Resta ancora una minima distanza da colmare, qualche dettaglio come il possibile inserimento di una contropartita tecnica. Ma - come riporta Calciomercato.com - l’accordo di massima tra i due club è vicino, la valutazione finale del centrocampista argentino sarà sui 35 milioni di euro. Una cifra alta, come ha sempre chiesto l’Udinese. Troppo alta per il Milan e pure per la Juventus, che avevano pensato a De Paul in questa sessione estiva di mercato. Appena iniziata e già lunghissima...