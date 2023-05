In casa Juve è tempo di iniziare a pensare anche al mercato, con diversi obiettivi che sono finiti da tempo nella lista dei dirigenti della Continassa, ancora in attesa di capire come andrà a finire la vicenda legata al caso plusvalenze e alla questione stipendi. Uno dei reparti che inevitabilmente ha bisogno di ritocchi è l’attacco, poco prolifico in questa stagione e che ha necessariamente bisogno di un cambio di rotta. Uno dei nomi che da tempo circola nell’ambiente della Continassa è quello del francese Marcos Thuram, che però in queste ore si starebbe allontanando definitivamente dalla Juve. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sulle tracce dell’attaccante del Monchengladbach ci sarebbe solo l’Inter, ma anche in questo caso la trattativa sarebbe piuttosto complicata.