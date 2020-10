La Juventus ha a lungo accarezzato l'idea di prendere Houssem Aouar, sicuramente un innesto di grande qualità e dinamismo per il centrocampo di mister Pirlo. Tuttavia oggi, ultimo giorno di mercato, appare chiaro come il giocatore 22enne, artefice dell'eliminazione dei bianconeri di Sarri agli ottavi di finale di Champions, rimarrà al Lione. Questo nonostante ad agosto fosse dato come sicuro partente, con conseguente asta europea per accaparrarselo. Oltretutto, lui stesso aveva la Juve in cima alla lista delle destinazioni preferite, a Paratici non può permettersi al momento di sborsare i 50 milioni di euro richiesti dal presidente Aulas.