L’asse Juventus-Barcellona si fa sempre più caldo. Tanti i giocatori sul piatto pronti a scambiarsi maglia e Paese, tra i quali Nelson Semedo. Il terzino destro portoghese non è sicuro di una sua permanenza in blaugrana, anzi, il club lo vorrebbe utilizzare come contropartita tecnica sul mercato. In questo contesto, come già anticipato, può rientrare in una delle tante operazioni discusse con i bianconeri, come può finire in quella per arrivare a Lautaro Martinez dell’Inter. Ma dall’Inghilterra raccontano uno scenario diverso. Stando a quanto riporta la stampa inglese, in pole ci sarebbe il Manchester City, pronto a spendere cifre importante per il classe ’93, o in alternativa disposto ad offrire il cartellino di Joao Cancelo, che piace e non poco al Barcellona.