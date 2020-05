Eduardo Camavinga ha una preferenza. Il centrocampista classe 2002 del Rennes, secondo quanto riportato da As, vorrebbe dare priorità al Real Madrid, mettendo in secondo piano le mete Juventus e Paris Saint-Germain, gli altri due top club europei sulle tracce del francese. In Italia è stato registrato anche l’interesse del Milan, ma sembra che Camavinga abbia le idee chiare per la sua carriera, attratto dall’idea di giocare per Zinedine Zidane. La Juve, nel frattempo, porta avanti le strategie per arrivare ad obiettivi più concreti per rinforzare la mediana: Arthur del Barcellona e Jorginho del Chelsea.