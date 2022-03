L'Hoffenheim blinda Andrej Kramaric. Il club tedesco ha rinnovato ufficialmente il contratto dell'attaccante croato classe 1991, che era in scadenza a giugno, fino al 2025. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il centravanti era finito anche nel mirino della Juve, che pregustava un colpo a parametro zero con l'idea di affiancare un giocatore esperto a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare.