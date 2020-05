La Juventus continua a seguire il terzino del PSG Thomas Meunier. Secondo quanto riporta Le Parisien il belga ha deciso di lasciare i parigini al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Inter mentre i bianconeri hanno cercato il laterale belga in più di un'occasione durante la sua carriera. Prima quando giocava al Club Bruge in Belgio ma scelse proprio il PSG, e poi una volta sotto la Tour Eiffel quando Paratici ha continuato a seguirlo senza mai trovare accordo con il club. Se il colpo tornasse di moda non ci sarebbe più bisogno di parlare col PSG visto che il contratto di Meunier scade a giugno 2020.