Si amplia il mercato di Thomas Meunier. Il terzino di proprietà del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto, dunque questa estate rappresenterà un possibile colpo a parametro zero. In Italia è seguito da Inter e Juventus, che a gennaio ha trattato un altro esterno basso del PSG, Kurzawa. Per il belga la concorrenza sta aumentando e trova gradimento anche in Premier League. Stando a quanto riporta il Sunday Telegraph, il classe ’91 è entrato nelle mire del Tottenham su richiesta di Josè Mourinho, volontà che però entrerebbe in contrasto con quella del patron degli Spurs Daniel Levy che vorrebbe puntare su prospetti giovani.