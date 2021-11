Secondo quanto riportato dagli spagnoli di El Nacional, il centrocampista svizzero Denisè molto vicino alla. Stando alle indiscrezioni il classe 1996, in scadenza di contratto con il, ha già avuto un colloquio telefonico con Massimiliano, convincendosi della possibilità di trasferirsi in bianconero. Su di lui ci sono anche, ma ora ad essere in vantaggio sembra la Vecchia Signora.