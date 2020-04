La Juventus può cedere subito un volto nuovo arrivato a Torino la scorsa stagione. Si tratta di Adrien Rabiot, il nuovo acquisto bianconero guadagna tanto (7 milioni di euro a stagione) e non ha totalmente convinto né staff tecnico né dirigenza. Per questo, scrive Calciomercato.com non si esclude una sua partenza nella prossima finestra di mercato. L'ex centrocampista del PSG è arrivato a parametro zero la scorsa estate e la sua partenza permetterebbe alla Juve di mettere a bilancio una plusvalenza.