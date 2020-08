Tra i tanti profili seguiti dalla Juventus per l'attacco del futuro, è spuntato anche il nome di Donyell Malen, centravanti olandese del Psv, classe '99. Un obiettivo che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe un rinforzo per Pirlo a prescindere dal futuro di Higuain. Se poi i dirigenti bianconeri dovessero riuscire a piazzare il Pipita da qualche parte, a quel punto potrebbe arrivare anche un'altra punta per sostituire Higuain.