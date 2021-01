Come riportato da Calciomercato.com, per la Juventus, il nome in pole position resta sempre quello di Gianluca Scamacca, punta classe 1999 di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa. Al di là della formula con la quale la Juve lo preleverebbe dal Sassuolo, e dei nomi dei giocatori coinvolti nell'eventuale operazione fra bianconeri e neroverdi (Dragusin, Fagioli, Cacace), oggi l'attenzione è sopratutto indirizzata su due elementi, uno positivo ai fini della conclusione positiva dell'operazione, e uno negativo.