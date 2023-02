Stando a ciò che riporta Gazzetta.it, la Juventus è tornata a pensare a Milinkovic Savic. Questo perché la data della scadenza del suo contratto si avvicina (2024) e il centrocampista serbo rimane il sogno proibito a Torino. La Lazio cercherà di trovare una soluzione in estate per evitare di perderlo a zero.