Fabio Artico, direttore sportivo dell’Alessandria, ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport dell’interesse del club piemontese neo promosso in Serie B per, difensore classe 1998 della Juventus Under 23:"Abbiamo tanto lavoro da fare sul mercato, ora dobbiamo organizzarci e accelerare per iniziare a trattare giocatori di categoria. L'interesse per Coccolo? Sì, è un giocatore giovane e molto interessante: si è già affermato e può sicuramente essere uno dei nostri obiettivi".Il difensore della Juventus è stato molto vicino alla Cremonese, ma il trasferimento sembra essere definitivamente saltato.