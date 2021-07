Il #Brest si muove per ottenere il prestito di Daouda #Peeters, centrocampista della #Juventus #Under23 più volte aggregato alla prima squadra nella passata stagione. Non è il solo club, però: sono arrivate tante richieste per lui dall'Italia e dall'estero. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 28, 2021

