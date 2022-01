L'Alessandria in chiusura per Luca Coccolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in dirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento del difensore classe 1998 di proprietà della Juve tra le file del club piemontese, che può così compensare la cessione al Piacenza di Cosenza (comunque già fuori lista). Il 23enne ha chiuso in anticipo il suo periodo di prestito alla Spal, dove è stato poco utilizzato, per tornare a Torino: ora una nuova esperienza in Serie B, che potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore.