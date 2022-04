Sondaggi dall'Olanda per Giacomo Vrioni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante 23enne di proprietà della Juve è finito nel mirino di Anderlecht e AZ Alkmaar, entrambi club che per lui potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Attualmente il giovane giocatore è in forza al Wsg Tirol, squadra della famiglia Swarowski con cui in stagione si è messo in bella mostra, tanto che finora ha già segnato 17 gol complessivi. Una sua eventuale cessione potrebbe certamente contribuire a finanziare una parte del mercato bianconero in entrata.