Il futuro di Mattia Perin è lontano dalla Juventus, dove è appena rientrato dopo il prestito al Genoa. E proprio lì, in rossoblù, potrebbe tornare anche per la prossima stagione: il portiere vuole giocare con continuità soprattutto in vista dell'Europeo, e in bianconero sarebbe chiuso da Szczesny e Buffon. Genoa ma non solo però, perché è forte l'interessamento dell'Atalanta in caso di cessione di Gollini: in nerazzurro ritroverebbe il suo mentore Gasperini, e secondo La Gazzetta dello Sport se l'Atalanta dovesse convincersi ad affondare il colpo il Genoa sarebbe costretto a cercare un altro portiere.