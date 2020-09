Cessione in arrivo per la Juventus Under 23: il centrocampista cipriota Grigoris Kastanos è vicino al Frosinone. Il classe '98 ha trovato l'accordo con i giallazzurri, e presto potrebbe essere già a disposizione dell'allenatore Alessandro Nesta. Nell'ultima stagione Kastanos ha totalizzato 26 presenze e 2 assist in prestito al Pescara in Serie B.