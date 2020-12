Lapotrebbe avere un alleato inaspettato nella corsa aSi tratta proprio di un giocatore, si chiama anche lui Nicolò ma di cognome, spesso aggregato in prima squadra agli ordini di Andrea Pirlo. I due hanno trascorso assieme la trafila dell’Under 20, esperienza che li ha legati, come testimonia il messaggio social dedicato a Rovella da parte del bianconero per il giorno del suo compleanno: “Tanti auguri fratello! Hai ancora i bossoli in camera e nella schiena”. Che sia mai Fagioli il jolly per convincere Rovella a scegliere la Juve per il suo percorso di crescita?