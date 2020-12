Si presenta come ghiotta occasione per gennaio, essendo in scadenza di contratto a giungo 2021. Arek Milik è in cerca di una nuova sistemazione, gli abbocchi estivi con la Juventus condussero ad un nulla di fatta ed al momento è fuori rosa al Napoli, in attesa di una nuova squadra. Da tempo c’è l’Inter, che lo preferirebbe ad altri profili, persino ad Oliver Giroud. Il motivo? Come riporta Tuttosport, la carta d’identità: ben otto anni di differenza tra i due, con il polacco soluzione per il presente ma anche per il futuro