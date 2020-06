Dopo aver trascorso in passato diversi anni nella Torino bianconera, Mauricio Isla si prepara ad intraprendere una nuova avventura. Stando a quanto riporta TycSports, l’ex calciatore di Juventus e Udinese si prepara ad un trasferimento in Spagna. Il 32enne cileno si è recentemente svincolato dal Fenerbahce, e ha attiratoMercato Juve: un ex vicino al trasferimento in Spagna. Non solo Liga, ma anche Sudamerica, perché rimane vive l’interesse del Boca Juniors, dove gioca un altro ex bianconero, Carlos Tevez. Nuova esperienza calcistica dunque per Isla, che approdò alla Juventus nel 2012 per poi essere ceduto al Cagliari nel 2016.