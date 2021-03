Contratto in scadenza col Real Madrid, amicizia con Cristiano Ronaldo... è stato un attimo, nei mesi scorsi, lanciare l'ipotesi di un assalto a Marcelo da parte della Juventus. Sarebbe un prestigiosissimo parametro zero. Tuttavia su France Football viene indicata un'altra probabile destinazione per il terzino brasiliano: l'Inter Miami, la squadra di MLS del presidente David Beckham, che annovera nel proprio organico gli ex juventini Matuidi e Higuain. Marcelo il 12 maggio compirà 33 anni, era appena arrivato al Real quando Beckham nel 2007 si trasferì da Madrid a Los Angeles.