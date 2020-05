Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Moise Kean, vecchia conoscenza della Juventus, potrebbe tornare in Italia, direzione Roma. Come si legge sul quotidiano, il club giallorosso starebbe lavorando ad uno scambio con l’Everton inserendo nell’affare Cengiz Under, per cui il tecnico dei Toffees Carlo Ancelotti stravede. La trattativa andrebbe a soddisfare ambo le parti: la Roma, da tempo ha messo sul mercato l’esterno turco in quanto gode di grande appetibilità, soprattutto all’estero. L’Everton, invece, vuole liberarsi dell’ex attaccante bianconero, visto lo scarso rendimento sul campo e lo scandalo di cui si è reso protagonista recentemente, quando organizzò una festa durante la quarantena.