Con l’acquisto di Leroy Sanè, il Bayern Monaco ha irrobustito il peso offensivo, mettendo a rischio lo spazio di Kingsley Coman, che nel contempo si guarda attorno. Stando a quanto riporta The Athletic, l’ex attaccante della Juventus sarebbe entrato nel mirino del Manchester United, che però mantiene Jadon Sancho come obiettivo numero uno sulle corsie laterali offensive. Per Coman si tratterebbe del quarto campionato diverso a soli 24 anni, dopo Bundesliga, Serie A e Ligue 1.