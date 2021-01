La Juventus lo ha svezzato e consegnato al calcio dei grandi vendendolo al Bayern Monaco, dovei si è consacrato nell’elite mondiale vincendo tutto quello che si poteva vincere. Adesso Coman è una certezza della squadra di Flick e c’è chi lo vedrebbe come esterno nella propria ex squadra. È il caso di Dietmar Hamann, ex attaccante del Liverpool, che ha indicato l’ex bianconero come “migliore ala in circolazione”, adatta a raccogliere l’eredità di Salah, al centro di numerose voci di mercato.