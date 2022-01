Luca Coccolo verso il rientro alla base. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore classe 1998 di proprietà della Juve è destinato a interrompere il periodo di prestito alla Spal, dove è stato poco utilizzato, per tornare in anticipo alla casa madre. A Torino, però, non dovrebbe restarci troppo a lungo: sempre secondo il quotidiano, infatti, il 23enne dovrebbe continuare a giocare nel campionato di Serie B, e probabilmente alla Reggina, club con il quale sembra già essere stata impostata una trattativa per un nuovo prestito.