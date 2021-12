Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, lapotrebbe ritrovare un difensore attualmente in prestito al Verona. Si tratta di, terzino classe 1999, reduce da un infortunio. I problemi fisici hanno condizionato l'inserimento nel club gialloblù, tanto che l'allenatore,, avrebbe chiesto un nuovo innesto in quel ruolo. Pertanto, il terzino lanciato lo scorso anno dapotrebbe tornare alla base già a gennaio, nella prossima sessione di calciomercato.Un mese fa è stato operato al tendine d'Achille, ma sino ad ora non ha mai giocato nemmeno un minuto proprio a causa di problemi fisici: per lui, infatti, solo tre panchine ad agosto senza mai subentrare: in Coppa Italia contro ile in campionato contro