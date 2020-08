Nono solo Atletico Madrid, ma su Allan stanno suonando anche sirene tedesche. Come riporta Sky Sport, il Borussia Dortmund sarebbe piombato sul centrocampista del Napoli, che l’ha messo nella lista dei partenti. Il Cholo Simeone lo vorrebbe tra i Colchoneros per il suo spirito combattivo abbinato a qualità nel possesso e negli inserimenti, mentre i gialloneri vogliono rinforzare il centrocampo dopo l’affare quasi fatto con il Real Madrid per Reinier. Allan è stato accostato in passato alla Juventus, soprattutto perché al timone c’era Sarri.