Il Lecce supera tutti. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano di Puglia, il club salentino è balzato in pole sulle concorrenti nella corsa a Gianluca Frabotta, terzino sinistro di proprietà della Juve reduce da una stagione in prestito al Verona, non particolarmente fortunata anche a causa dei problemi fisici che lo hanno tormentato. Il giocatore era seguito con interesse anche dal Cagliari, che lo avrebbe gradito come contropartita nel caso di un nuovo tentativo dei bianconeri per Nahitan Nandez.