Isco è uno degli obiettivi di più lunga data della Juventus, un elemento che inietterebbe qualità in qualunque squadra dovesse trasferirsi. Lo sanno bene anche in Spagna, dove il Siviglia - stando a quanto riportato da Ok Diario - si sta già muovendo per portarlo in Andalusia già a gennaio. Ad apprezzare fortemente l'eventuale innesto di Isco sarebbe senz'altro Lopetegui, il tecnico del Siviglia, che lo ha allenato nella nazionale spagnola e nello stesso Real Madrid, dove milita ormai dal 2013 ma negli ultimi anni ha incontrato varie difficoltà.