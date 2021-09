Ceduto James Rodriguez, l'Everton è a caccia di un rinforzo per la trequarti. E, come scrivono in Inghilterra, i profili seguiti da Rafa Benitez sono quelli di Aarondella Juventus e di Donny van de Beek del Manchester United. Il club bianconero potrebbe rinunciare a al gallese e al suo importante stipendio se arrivasse un'offerta per lui.