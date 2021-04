Molto probabilmente, Arek Milik tornerà in orbita mercato a fine stagione. Nonostante sia arrivato al Marsiglia solo a gennaio, il suo addio a giugno è possibile e la Juventus, da Torino, tiene monitorata la situazione. Nel frattempo, stando a quanto riporta Estadio Deportivo, può barrare un club che si era iscritto alla corsa per l’attaccante ex Napoli. Infatti, il Siviglia avrebbe mollato il polacco a causa della richiesta dei 4 milioni di euro netti più bonus di stipendio, cifra troppo alta per le casse del club. Resta in corsa, invece, l’Atletico Madrid.