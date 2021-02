Alla sua ennesima stagione della consacrazione, Rodrigo De Paul sta entrando sempre di più nelle mire dei top club europei. In Italia ci pensano da tempo Juventus e Inter, in Inghilterra invece in estate è stato molto vicino a passare al Leeds. Adesso l’argentino piace e non poco a Jurgen Klopp: stando a quanto riporta il Daily Mirror, sarebbe proprio il Liverpool la società a spingere di più per il centrocampista dell’Udinese. Il prezzo? Non meno di 35 milioni di euro.