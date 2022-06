Si fa difficile l'ipotesi di una terza esperienza alla Juve per Alvaro Morata. In Inghilterra ne sono sicuri, l'Arsenal sta facendo di tutto per regalare a Mikel Arteta l'attaccante spagnolo classe 1992, che il club bianconero ha deciso di non riscattare dall'Atletico Madrid per i 35 milioni di euro pattuiti. I Colchoneros, ora, restano in attesa di offerte ufficiali per poterlo cedere, dal momento che non rientra nei piani di Diego Simeone.