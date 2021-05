"E' importante sapere cosa voglia fare il Manchester United per Pogba, quale progetto ci verrà prospettato. Paul vuole vincere la Champions League e altri titoli, vedremo se questo sarà possibile allo United o altrove. Perché non è ancora andato al Real Madrid? Questa è una domanda che dovete rivolgere a loro, ma Pogba ha sempre avvertito un grande fascino per il Real anche per la presenza di Zidane. E' il suo idolo sin da bambino". Così Mino Raiola ha parlato del futuro di Pogba sulle colonne di As. Stando a quanto riporta il Sun on Sunday, se i Red Devils dovessero cederlo subito in estate si potrebbe riaprile la pista Real Madrid.