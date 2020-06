Kai Havertz scatenerà la prossima sessione di calciomercato, che dovrebbe tenersi dall’1 settembre al 5 ottobre. Dall’Inghilterra alla Spagna, tutti i top club seguono e cercano di capire se c’è uno spiraglio per strappare il talento tedesco al Bayer Leverkusen, come la Juventus, che lo tiene sempre monitorato. Ma c’è una società che più delle altre si sta muovendo per battere la concorrenza. Stando a quanto riporta Defensa Central, il Real Madrid sta lavorando incessantemente sia per Kai Havertz che per Florian Wirtz, rivelazione del club tedesco che ha segnato il 4-2 finale contro il Bayern Monaco, il più giovane di sempre a segnare in Bundesliga (17 anni e 34 giorni), battendo il record di Nuri Sahin.