C’è stallo sul mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita, che Fabio Paratici ha tentato si smuovere prendendo l’areo verso Londra. Proprio dall’Inghilterra proviene l’interesse per un giocatore bianconero: come riporta Tuttosport, il Manchester City ha messo nel mirino Alex Sandro, che non è presente nella lista dei cedibili ma sacrificabile nel caso arrivasse un’offerta degna di ascolto. Guardiola ha chiesto un terzino mancino al suo club, il brasiliano della Juve è uno dei profili valutati.